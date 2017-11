'Aantal door starters afgesloten hypotheken neemt af'

"We zien dat voor starters de gemiddelde hypotheeksom is gestegen naar 232.000 euro, terwijl het aantal verstrekte hypotheken aan deze groep is gedaald met 7 procent. De lastige positie voor starters houdt aan", stelt Joppe Smit van de adviesorganisatie.

De gemiddelde prijs van appartementen, een populaire woonvorm voor starters, stijgt met 11 procent, zegt Smit. "Waar doorstromers nu sterk kunnen profiteren van de groeiende huizenmarkt, lijken starters last te hebben van de aangescherpte leennormen en de stijgende huizenprijzen."

Na een relatief stabiele hypotheeksom in de eerste twee kwartalen van dit jaar, is de gemiddelde hypotheeksom in het derde kwartaal gestegen. Met 2 procent ten opzichte van vorig kwartaal steeg de gemiddelde hypotheeksom naar een recordhoogte van 287.000 euro.

Door de groei van de hypotheeksom én de groei van het aantal hypotheken, nam de hypotheekomzet toe naar 25,1 miljard euro. Vorig kwartaal was dat 6 procent minder. Het record dat in het vierde kwartaal van 2016 werd bereikt, is daarmee overtroffen. Ook is de hypotheekomzet weer terug op het niveau van 2008.

Doorstromers zijn in het derde kwartaal van 2017 goed voor 56 procent van de omzet op de hypotheekmarkt. Starters en oversluiters volgen met respectievelijk 24 en 20 procent.