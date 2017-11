Kadaster registreert meer verkochte woningen in oktober

In oktober 2017 registreerde het Kadaster 20.143 verkochte woningen, meldt de organisatie vrijdag. Dit is een stijging van 16,2 procent ten opzichte van oktober 2016. Vergeleken met september 2017 is er sprake van een daling van 2,4 procent.

De grootste stijging ten opzichte van oktober vorig jaar zat bij vrijstaande woningen, 26,8 procent. Bij appartementen was de stijging met 10,5 procent het kleinst.

Ten opzichte van vorige maand vertoonden alleen hoekwoningen een stijging (0,4 procent). De verkoop van twee-onder-een-kapwoningen ging het hardst achteruit.



In Drenthe is de stijging ten opzichte van vorig jaar het grootst en in Noord-Holland het kleinst. Vergeleken met september werden alleen in Noord-Brabant meer huizen verkocht. In Friesland kwam de klad er het meest in, met een daling van 12 procent.

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2017 met 19,6 procent toe ten opzichte van oktober 2016. Vergeleken met september 2017 is er een daling van 0,5 procent.