Huurprijzen vrije sector stijgen minder hard in de Randstad

Buiten de Randstad stegen de huurprijzen binnen de vrije sector wel flink, zo blijkt woensdag uit cijfers van huurplatform Pararius.

In Utrecht betaalden huurders vergeleken met vorig jaar 5,4 procent meer, dat was in het tweede kwartaal nog 8,8 procent. Ook de huurprijzen van vrijesectorwoningen in Noord- en Zuid-Holland stijgen nog steeds, met respectievelijk 3 en 3,1 procent, maar minder dan in de voorgaande kwartalen.

In veel andere provincies gingen de huren nog wel flink omhoog vergeleken met vorig jaar. In Flevoland werden vrijsectorwoningen afgelopen kwartaal zelfs ruim 18 procent duurder. Alleen in de provincies Friesland en Drenthe daalden de huren, met respectievelijk 2,5 en 4,7 procent.

Landelijk steeg de huur met 7,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee komt de gemiddelde huurprijs op 15,23 euro per vierkante meter. Sinds het ontstaan van de huurmonitor in 2007 was dit niet zo hoog.

Stedelijk gebied

Door de grote vraag naar appartementen in stedelijke gebieden, is dat woningtype per vierkante meter ook het duurst. De gemiddelde huurprijzen in de Randstad stagneerden echter sinds het tweede kwartaal van 2017 na een lange periode van prijsstijging. Ook in het derde kwartaal zet deze trend door.

"De gemiddelde huurprijzen voor nieuwe huurders in Noord-Holland en Zuid-Holland zijn niet eerder zo hoog geweest", legt directeur van Pararius Jasper de Groot uit. "De prijzen stijgen nog steeds. Maar het is logisch dat aan de extreme prijsstijgingen een einde is gekomen. De prijzen zijn nu zo hoog dat steeds minder mensen dit soort bedragen maandelijks kunnen opbrengen, waardoor de groep potentiële huurders afneemt."

Staat van de woning

Behalve de locatie, speelt ook de staat van de woning een rol. Op het huurplatform waren gemeubileerde woningen waren afgelopen kwartaal het duurst met een gemiddelde vierkantemeterprijs van 18,22 euro. De stijging ten opzichte van vorig jaar is 5 procent.

De huurprijs van kale huurwoningen steeg gemiddeld met 10,6 procent naar 10,55 euro per vierkante meter per maand. De prijs van gestoffeerde woningen steeg gemiddeld 7,5 procent naar een vierkantemeterprijs van 14,32 euro.