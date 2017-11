Minister Ollongren richt pijlen op woningtekort

Woonnieuws Huizen bevatten gemiddeld meer dan honderd soorten beestjes In een gemiddelde woning huizen meer dan honderd soorten spinnen, luizen, muggen en kevers. Netheid of huisdieren hebben geen invloed op het aantal kruipers in de woning meldt Trouw maandag op basis van onderzoek dat gepubliceerd werd in vakblad Scientific Reports.