Huizen bevatten gemiddeld meer dan honderd soorten beestjes

Het maakt niet uit hoe schoon een huis is, volgens dit onderzoek zijn andere factoren van grotere invloed op hoe insectvriendelijk een woning is.

De grootste verscheidenheid aan insecten vonden onderzoekers in huizen op de begane grond met veel deuren en ramen. Daarnaast zijn er meer insecten in huizen met hoogpolig tapijt dan in woningen met laminaat op de vloer.

Tussen verschillende kamers is weinig verschil in populatie. Waar mensen vaak verwachten dat mieren en kakkerlakken zich het meeste ophouden in de keuken, is het tegendeel waar. Onderzoekers vonden ze in de onderzochte woningen in Amerika even zo vaak in de slaapkamer. De variatie in insecten wordt vooral bepaald door de plaats waar de woning staat.

De uitzondering is de kelder door het vochtige klimaat en weinig daglicht. Hierdoor leven in deze ruimte vaak nog meer geleedpotigen. Dat zijn dan ook de soorten die kunnen overleven als er niet veel voeding voorhanden is zoals kruimels en huidcellen.

Opvallend verschil is dat in huizen waar een kat is, minder insecten worden aangetroffen dan de huizen waar een hond leeft. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt, omdat katten nog wel eens op insecten jagen, waar honden ze liever links laten liggen. Het verschil is overigens klein, maar wel waarneembaar.

Het contact met deze micro-organismen voedt de weerstand van de mens tegen veel ziektes, concludeerden de onderzoekers.