Bijna een op tien nieuwe huizen is getransformeerd gebouw

De transformatie van gebouwen ligt daarmee ongeveer op hetzelfde niveau als in 2015, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In Eindhoven was het aantal huizen dat op deze manier op de markt kwam, net als in 2015, het hoogst. Daar werden achthonderd gebouwen tot woning getransformeerd. Ook in Amsterdam, Den Haag, Breda en Leiden werden veel panden tot huis vertimmerd.

In 2012 nam de overheid de voornaamste obstakels weg om op deze manier nieuwe huizen te creëren. Sinds dat jaar is de woningtransformatie ieder jaar toegenomen, met een dip in 2014. In totaal zijn tussen 2012 en 2016 34.000 nieuwe woningen aan de markt toegevoegd.

Ongeveer de helft van de tot woning vertimmerde panden was eerst een kantoor. Een op de zes had een maatschappelijke functie. Ze werden bijvoorbeeld gebruikt als ontmoetingscentrum, schoolgebouw of gymzaal.