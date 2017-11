'Consument bewuster van verschillen tussen energieleveranciers'

Woontips

Verkoopstyling: 'Het versnelt de verkoop niet, maar je krijgt wel een betere prijs voor je huis'

Huizen gaan, zeker in de grote steden, als warme broodjes over de toonbank. Verkoopstyling is daardoor geen must. Toch is het voor de verkoopstylisten ook een drukke tijd. NU.nl vroeg een makelaar en een styliste naar hun ervaring.