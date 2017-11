Verkoopstyling: 'Het versnelt de verkoop niet, maar je krijgt wel een betere prijs voor je huis'

"Met wat gezond verstand kom je ook al een heel eind", volgens makelaar Patricia Hoogeboom van De Regentes NVM Makelaardij. Verkoopstyling in het lagere segment, tot ongeveer twee ton, raad ze zelden klanten aan. "Het is in verhouding dan vaak te duur."

Volgens Hoogeboom kan je zelf al een aantal dingen doen: "Zorg dat je huis goed opgeruimd is, zo min mogelijk frutsels, want dat kan de koper het idee geven dat je niet genoeg bergruimte hebt. Heb je een smoezelig muurtje waar vaak langs gelopen is? Neem dan een uurtje de tijd om 'm te witten."

"Poets chroom en glas en haal kalksporen weg in de badkamer en keuken. Zorg ervoor dat het niet onfris ruikt door een kattenbak of volle vuilniszak. En maak de bedden strak op."

Hogere prijs

Birgit Patutschnick is verkoopstyliste en verkoopcoach van Bijbeer. Zij werkt ook in het lagere segment. "Het is in de huidige markt niet zozeer een versneller van de verkoop, maar je krijgt wel vaak een hogere prijs voor je huis. Als een potentiële koper de ruimte binnenloopt en alles 'klopt', volgt door het enthousiasme vaak een goed bod."

Ze kijkt eerst naar de mogelijkheden van een ruimte. Verder moeten vieze luchtjes van bijvoorbeeld een hondenmand of kattenbak weg, maar alleen met de geur van een appeltaart red je het, volgens haar, niet meer.

"Je wilt van de ratio naar het gevoel van de koper. Ik heb altijd een paar verhuisdozen in mijn kofferbak om persoonlijke items van de eigenaars in op te bergen. Dat is voor bewoners soms lastig, want die hebben hun huis met veel liefde en passie ingericht."

"Ik moet van hun thuis weer een huis maken. Niemand wil in het bed van een ander slapen. Het moet er eigenlijk allemaal zoals in een hotel uitzien. Potentiële kopers beoordelen dan het beste of dit huis iets voor hen is."

Lege woning

Zeker bij een leeg huis kan styling helpen om een ruimte inzichtelijk te maken. Als je twijfelt of een tweepersoonsbed in een kamer past, is dat heel anders dan wanneer het bed er staat en je ook ziet hoeveel ruimte er nog omheen is. Mensen kunnen zich daar, zonder inrichting, vaak moeilijk een voorstelling van maken, aldus Patutschnick.

Makelaar Hoogeboom bevestigt dat styling bij ongemeubileerde woningen wel kan helpen bij de verkoop van een huis. "Bij lege woningen loont het nog wel om potentiële kopers een beeld te geven van de mogelijkheden van een huis."

"Verkopers vinden het moeilijk om te investeren in een huis waar ze weggaan", stelt Patutschnick. Maar als je de eigenheid van de woning benadrukt, durft ze wel te zeggen dat een investering in verkoopstyling van 6 á 700 euro aan het einde van de rit 6 á 7.000 euro oplevert.

Behalve verkoopstyling, benadrukt Patutschnick nog het belang van goede fotografie. "Je huis kan nog zo mooi zijn, je moet de kijkers eerst binnen krijgen." Hoogeboom voegt hier nog aan toe dat goede plattegronden en visualisaties ook een waardevol hulpmiddel zijn voor de verkoopmakelaar.

Patutschnick waakt wel voor het enthousiasme van de koper. "Zorg als koper eerst dat je goed weet hoe je er financieel voor staat. Je hebt niets aan een goed bod als later blijkt dat je het niet kan betalen."