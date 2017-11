'Ouderen denken te weinig na over woonsituatie'

Pas als hun gezondheid achteruit gaat, komen ze in actie. En dan is het meestal te laat, blijkt uit een onderzoek van de stichting Zilver Wonen onder 5.258 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten verwacht Zilver Wonen over vijf tot acht jaar grote problemen. "Er is namelijk een groot tekort aan seniorenwoningen, ongeveer zestigduizend, en het merendeel van de senioren woont in een niet-aangepaste woning", zegt voorzitter Coen Staal.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat 64 procent van de alleenstaanden ouderen niet in een toekomstbestendige woning woont. Voor samenwonenden is dat 55 procent. Staal: "Deze laatste groep heeft het dus beter voor elkaar, terwijl alleenstaande ouderen toch al kwetsbaarder zijn."

Van de ondervraagden zei 24 procent maatregelen te hebben genomen om langer zelfstandig te kunnen wonen. De meesten beginnen met het beter toegankelijk maken van het toilet.

Verder staan aanpassingen in de badkamer, zoals steunbeugels en het minder glad maken van de vloer, op het programma. Ook vervangen steeds meer ouderen het bad door een inloopdouche.