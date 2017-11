Duurzaam wonen: 'Dit huis hebben we voor de volgende generatie gebouwd'

NU.nl vroeg alvast aan drie deelnemende bewoners welke duurzame maatregelen zij in hun woning hebben getroffen en of de investering zich terugverdient.

Huurwoning, duurzaam verbouwd

Janneke Verbruggen woont in Oss in een zogenoemde nul-op-de-meterwoning uit 1973. Het huis was al duurzaam verbouwd voordat zij er kwam wonen.

"Alles werkt naar behoren, maar in het begin moest ik wel een beetje wennen aan de warmwatervoorziening. Ik heb ongeveer 150 liter warm tapwater per dag. Het was echt even zoeken hoe lang ik kon douchen en hoe ik efficiënt kon afwassen bijvoorbeeld. Nu gaat dat vanzelf gelukkig."

"Ik ben echt enthousiast over de zonnepanelen. Het zelf opwekken van energie en terugleveren aan de energiemaatschappij is wat mij betreft heel win-win. Het enige waar ik nog in zou willen investeren, is een opslag voor energie. Dat zou handig zijn."

Wat ze verder een uitkomst vindt, is dat het systeem signaleert waar mensen zich in het huis bevinden. In die ruimtes wordt dan extra geventileerd voor frisse luchtvoorziening.

"In een nieuw huis zou ik beginnen met investeren in zonnepanelen en goede isolatie. Ik maak me geen zorgen over de salderingregeling die staat aangekondigd in het regeerakkoord. Ik begrijp best dat het niet de bedoeling is om heel je dak vol te gooien met zonnepanelen uit winstoogmerk, maar ik denk dat ze er wel zo soepel mee omgaan dat het voor particulieren interessant blijft om zonnepanelen te plaatsen."

Nieuwbouw, vrijstaand

Jan Maas uit Meteren heeft het groots aangepakt. Hij heeft op eigen terrein, naast de bestaande woning, een huis gebouwd van voornamelijk natuurlijke materialen als hout, stro, leem en riet en met een fundering van schuimbeton. "Ik had een idee en ben gewoon gaan googelen," zegt de pensionado.

Het bleek een uitdaging om leveranciers te vinden voor dit ambitieuze project. Daarnaast waren er op vergunningsgebied ook wat obstakels te slechten.

In 2010 begonnen de voorbereidingen. In 2014 was de bouwvergunning rond en ging hij aan de slag. Leerlingen van ReVaBo bouwden onder toeziend oog van een leermeester alle wanden van de woning. Verder heeft Maas het huis volledig in eigen beheer gebouwd. En het resultaat mag er volgens hem zijn.

"Qua energie levert het huis met zonnepanelen meer op dan het verbruikt. Ook de naastliggende woning waar ik elektriciteit en water van trek, wordt voorzien van de elektriciteit van diezelfde panelen."

Zijn muren van stro zijn 60 centimeter dik. Hoe toepasbaar dit bij andere woningen is, durft Maas niet te zeggen. De begane grond maakte hij seniorvriendelijk, zodat hij er zo lang mogelijk van kan genieten. Al met al "een leuk project", aldus Maas.

Gerenoveerd vrijstaand huis

Anja Magermans woont met haar partner in een volledig gerenoveerd huis uit 1889 in Sint Geertruid. De renovatie duurde ongeveer anderhalf jaar. Nu heeft het huis een warmtepomp, zonnepanelen en vloer- en wandverwarming om een zo optimaal en energiezuinig verwarmingssysteem te krijgen. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van aardgas.

Er is vlasisolatie voor het dak gebruikt en de groendaken op de twee uitbouwen dragen bij aan optimale isolatie. Het leemstuc in alle kamers zorgt voor een aangenaam klimaat bij een relatief lage temperatuur.

Voor de toiletten gebruiken ze het regenwater van de daken dat wordt opgevangen in een ondergronds watervat met een inhoud van 10.000 liter.

"We hebben het huis als opknapper gekocht. Het bevalt heel goed. We hebben het echt niet voor onze portemonnee gedaan. Dit huis hebben we zo voor de volgende generatie gebouwd, niet voor onszelf."

Het is volgens Magermans ook niet altijd even comfortabel, want ze zijn nog steeds niet helemaal klaar. Maar volgend jaar is het af. Het idee dat ze verantwoord bezig zijn, maakt veel goed.

Informeer goed voordat je iets doet, omdat je natuurlijk geen kapitaal wilt vernietigen, adviseert Magermans. "Kijk, zonnepanelen kunnen bijna altijd, ook op bestaande woningen. Inmiddels hebben wij een leuk bedrag teruggekregen van de energiemaatschappij, omdat wij onze eigen stroom opwekken. Verder zou ik beginnen bij goede isolering: dubbel glas, dakisolatie, leemstuc. Als wij het huis ooit verkopen, is de koper voordelig uit."

Magermans benadrukt dat de ontwikkeling van accu's en energieopslag veelbelovend is. Elektrische auto's zijn daar een voorbeeld van, maar als je zelf je opgewekte energie op zou kunnen slaan voor gebruik op een later moment, dan zou dat ook heel mooi zijn, volgens haar.

"Het is de investering meer dan waard. Wij hebben door zo te wonen elke dag het gevoel dat we goed doen."