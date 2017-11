Samenwerkingsverband wil miljoen nieuwe huizen in stedelijk gebied

Woonnieuws Woningmarkt in Gronings aardbevingsgebied herstelt De woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen weet zich sinds de loop van vorig jaar steeds meer te herstellen. Vooral de gebieden waarin relatief minder woningen met schade staan, tonen bijna dezelfde ontwikkelingen als wijken buiten het aardbevingsgebied.