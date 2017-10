Huurders minder tevreden over woning dan kopers

Van de eigenwoningbezitters was 94 procent tevreden met de woning, ten opzichte van 77 procent van de huurders.

In grote steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam waren huishoudens minder blij met hun woning en woonomgeving dan in overige gemeenten. Dit kan ingegeven zijn doordat in de grote steden meer huishoudens in een appartement, flat of portiekwoning wonen dan in de rest van Nederland. Over het algemeen zijn mensen in zo'n meergezinswoning minder tevreden met hun woning dan bewoners van een eengezinswoning.

Voor huiseigenaren geldt dat hoe lager de woonlasten zijn, hoe hoger de tevredenheid van de bewoners. 92 procent van huiseigenaren met hoge woonlasten tonen zich tevreden ten opzichte van 95 procent van de eigenaren met lage woonlasten. Bij huurders is dat juist andersom.