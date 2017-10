Deze verbouwing aan je woning levert het meeste op

Het draait allemaal om de vierkante meters. Die maken je huis meer waard. Je hebt twee soorten verbouwingen; een praktische verbouwing en een cosmetische, legt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis in gesprek met NU.nl uit. "Bij die laatste denk ik aan een keuken of badkamer. Dat kan heel duur zijn, maar voegt niet direct waarde toe, omdat het heel trend- en smaakgevoelig is. Potentiële kopers zien wel dat een keuken of badkamer mooi of niet mooi is, maar ze hebben er geen extra geld voor over."

"Technische problemen moet je natuurlijk wél oplossen. Ook in de badkamer of keuken. Een defect in die ruimtes vermindert zelfs de waarde van je huis. Als je je huis wil gaan verkopen, is het daarom het beste om die defecten eerst op te lossen."

Kosten

André de la Porte vervolgt: "Bedenk ook dat als je een verbouwing uitbesteedt, je ook betaalt voor arbeidskosten. Naast dat je die meestal door de bank niet meegefinancierd krijgt, zie je het ook niet terug in de waarde van je huis. Van een verbouwing van bijvoorbeeld 50.000 euro, zie je in waardestijging waarschijnlijk ongeveer 25.000 euro terug. Meer dan de helft verlies je aan arbeidskosten. Het is daarom de vraag of je heel kort voor een verhuizing nog zo’n verbouwing aan moet gaan."

"Kopers zien graag een huis waar met zorg in is gewoond. Dus als het goed onderhouden is, zie je dat terug in de prijs die je voor je huis krijgt."

De aanvraag van vergunningen bij de gemeente is de laatste jaren wel iets makkelijker geworden, volgens André de la Porte. Zeker als je aan de achterkant van je pand wilt uitbouwen of een dakkapel wilt plaatsen. Aan de voorkant ligt dat iets lastiger. Als je in een beschermd stadsgezicht woont, zijn er natuurlijk nog extra regels, waarschuwt hij.

Vierkante meters

"Kijk waar je in huis vierkante meters kan winnen. Een opbergzolder bijvoorbeeld, kan met een dakkapel en kleine douche tot een woonruimte worden gemaakt. En dan heb je in plaats van een huis met drie kamers, er eentje met vier kamers en een beduidend grotere oppervlakte. Dus heb je verhuisplannen en wil je nog investeren, investeer dan in de uitbreiding van vierkante meters."

Dit wordt volledig onderschreven door Janine Schiffeleers, projectmanager voor een Amsterdams aannemersbedrijf. "Vierkante meters leveren gewoon het meeste op. In Amsterdam mag je standaard aan de achterzijde van je huis 2,5 meter uitbouwen. Als je huis vijf meter breed is, tel dan je winst maar uit met de vierkante meterprijs van dit moment."

Ze waarschuwt dat je je wel aan de regels moet houden. "Als de gemeente komt en je hebt bijvoorbeeld 2,6 meter uitgebreid zonder dat je daar de toestemming voor hebt, dan moet je heel de uitbouw weer afbreken."

Verder is isolatie een goede manier om je huis in waarde te doen stijgen. Brandvertragende maatregelen en ingebouwde stopcontacten doen het ook goed. Als je je huis wilt verkopen, kan een likje verf al heel veel schelen. Potentiële kopers zien graag een fris en goed onderhouden huis. Dus nieuwe verf en een simpel vloertje is de investering echt wel waard, volgens Schiffeleers.

Instapklaar

Waar André de la Porte waarschuwt voor het investeren in een keuken of badkamer, omdat deze smaakgevoelig zijn en kopers niet bereid zijn om daar meer voor te betalen, ziet Schiffeleers ook een andere ontwikkeling.

Doordat de kosten voor een verbouwing of het plaatsen van een nieuwe badkamer of keuken niet meer worden gedekt door de hypotheek, zijn veel kopers op zoek naar een huis waar ze niet meer zoveel aan hoeven te doen. Ze zoeken instapklare huizen.

"Dan kan het plaatsen van een nieuwe keuken en badkamer juist wél weer waarde opleveren voor je huis. Maar zorg dat het zo neutraal mogelijk is. Kopers zitten niet te wachten op jouw persoonlijke smaak. Als er een simpele nieuwe keuken in staat, gaan ze gewoon in het huis wonen en verbouwen ze de keuken op een later moment, wanneer de financiën dat weer toelaten."

Als je wil investeren in je huis, doe dat dan vooral om de woning comfortabeler te maken voor jezelf, adviseert André de Porte. "Investeer in je eigen woonplezier en energiebesparende aanpassingen. Behalve dat een goed geïsoleerd huis aangenaam is en goed voor het drukken van de energiekosten, kan het je huis bij verkoop ook nét dat voordeel geven ten opzichte van vergelijkbare woningen."