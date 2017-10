Recordaantal huizen verkocht in derde kwartaal

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster werden ruim 61.000 bestaande woningen verkocht.

Met de transacties was een totaal bedrag gemoeid van ruim 16 miljard euro. Vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar verwisselden ruim 1 procent meer huizen van eigenaar.

Met name vrijstaande woningen waren een stuk populairder. Daarentegen lag het aantal verkochte appartementen bijna 4 procent lager dan een jaar eerder.

De prijzen lagen gemiddeld 7,6 procent hoger. Vooral in Noord-Holland en Utrecht moest flink meer voor woningen worden neergeteld, met plussen op jaarbasis van respectievelijk bijna 11 en ruim 9 procent.

Deze provincies zijn ook de enige twee waar de verkoopaantallen lager uitkwamen dan een jaar eerder. In Zeeland en Limburg waren de prijsstijgingen het kleinst.

Duurder

Landelijk zijn tussenwoningen en appartementen nu weer duurder dan voor de crisis. Zogeheten 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande huizen gingen afgelopen jaren wat minder hard in prijs omhoog. Ten opzichte van de piek in het derde kwartaal van 2008 is het prijsniveau van vrijstaande woningen nog bijna 15 procent lager.

Vorige week publiceerde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ook al woningmarktcijfers over het derde kwartaal. Het verschil tussen de NVM-cijfers en die van het Kadaster is vooral dat laatstgenoemde de transacties pas registreert op het moment dat de koopakte bij de notaris is verwerkt.

De NVM registreert de verkoop doorgaans enkele maanden eerder in de koopakte.