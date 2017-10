'Hypotheekregels 2018 zorgen voor stijging aanvragen in laatste kwartaal'

"De hypotheekmarkt draait al het hele jaar op volle toeren", zegt Martin Holleman, beleidsadviseur hypotheken bij Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke financieel adviseurs in gesprek met NU.nl.

"Vanwege de daling van het maximale leenbedrag in 2018, willen veel kopers snel hun slag slaan. De kans is groot dat het daardoor nóg drukker wordt", beweert Holleman.

Tegelijkertijd zie je dat het aanbod van woningen, vooral in de Randstad, al geruime tijd aan het dalen is. "Onze indruk is dat een grote groep consumenten snel wil kopen, maar dat niet kan. Het woningaanbod is simpelweg te beperkt."

Overgangsregeling

Wie onder de huidige regels nog een hypotheek wil afsluiten, moet snel zijn. "Vorig jaar kreeg je nog een maand bedenktijd en kon de hypotheek in januari 2017 nog worden afgesloten onder de regels van 2016. Dit jaar is dat niet het geval.

"Is je hypotheek op 31 december 2017 niet afgesloten, dan valt deze onder de regels van 2018", benadrukt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Tot maart 2017 stuurde hypotheekverstrekkers al een offerte voordat de aanvrager de stukken compleet had. Banken mogen nu echter alleen een offerte sturen als het dossier volledig is. Ook mogen ze geen aanpassingen meer doen na het sturen van de offerte. Het is een bindend aanbod.

"Al je documenten moeten in één keer goed aangeleverd worden", zegt André de la Porte. "Als je met z’n tweeën een huis koopt, moet alles dus twee keer aangeleverd worden. Is één van jullie zzp’er? Dan heb je ook nog jaaroverzichten nodig of een accountantsverklaring."

Compleet

VEH adviseert kopers om hun dossiers zoveel mogelijk compleet te maken voordat de aanvraag wordt gedaan. De ervaring leert dat als je alle documenten in het begin van het proces op orde hebt, je later niet meer voor verrassingen komt te staan.

Bij dat dossier hoort ook een recente werkgeversverklaring. "Meestal vragen hypotheekverstrekkers om een verklaring die niet ouder is dan twee maanden. Neem het zekere voor het onzekere en vraag desnoods een nieuwe verklaring aan."

Er mist dan nog één aspect om je hypotheekaanvraag rond te maken: het huis. Daar heb je een taxatierapport van nodig en vaak ook een bouwkundige keuring. Die taxatie lukt meestal wel op korte termijn, maar een bouwkundige keuring duurt soms iets langer.

Hypotheekaanvraag

Een gemiddelde hypotheekaanvraag duurt ongeveer drie weken, weet Martin Holleman van Adfiz. Als een dossier enigszins afwijkt van een standaardaanvraag, dan duurt het aanvraagtraject al snel vijf a zes weken.

"Vooral bij ondernemers stellen banken vaak veel vervolgvragen. Maar ook bij eenmalige persoonlijke uitgaven, zoals de aanschaf van een tweedehands auto, stellen geldverstrekkers vaak vragen. Dat zorgt al snel voor een aantal weken vertraging. Als de koper een voorbehoud op de financiering heeft gemaakt, zit hij of zij daar natuurlijk niet op te wachten."

Ook bij hypotheekaanbieders met gunstige rentetarieven kunnen de wachttijden flink oplopen. Holleman waarschuwt er desondanks voor dat die tarieven meestal de moeite van het wachten waard zijn.

"2 procent of 2,2 procent rente klinkt misschien als een klein verschil, maar scheelt in de praktijk tientallen euro’s per maand aan woonlasten. En dat over een termijn van tien of twintig jaar."

Afwijzing

Zolang het gaat om jonge werknemers in vaste dienst slagen hypotheekaanvragen vrijwel altijd, weet Holleman. "Zodra er ondernemers in het spel zijn, wordt het lastiger. Dan volgt een individuele beoordeling. Dit proces verloopt maar zelden soepel", zegt hij.

De adviseur maakt zich vooral zorgen over de groep mensen die hun pensioenleeftijd naderen. Zij gaan vaak op zoek naar een kleinere, goedkopere woning, mede door een dalend inkomen. "Geldverstrekkers weigeren vaak een hypotheek te verstrekken. Daarmee worden de senioren 'hypotheekgevangenen' van hun eigen woning."

Nieuwe normen

De nieuwe hypotheeknormen voor komend jaar kunnen echter ook in je voordeel werken. De belangrijkste wijziging, naast het maximale leenbedrag, is dat het laagste inkomen bij tweeverdieners voor 70 procent mag worden meegewogen in de hypotheek. Nu is dat nog 60 procent.

Dat is bijvoorbeeld goed nieuws voor tweeverdieners met een bescheiden inkomen en flink wat spaargeld. Zij worden dankzij hun spaargeld niet geraakt door het lagere leenbedrag, maar wel geholpen door het zwaarder meewegen van het tweede inkomen.

André de la Porte heeft nog een laatste punt van aandacht: "door de feestdagen gaan veel hypotheekloketten half december dicht", zegt hij. "Er zijn snelloketten, maar als je niet op tijd bent met het inleveren van documenten, dan ligt jouw dossier zo weer onderop de stapel. Iedereen heeft haast aan het eind van het jaar. Zorg dus dat je volledig bent."