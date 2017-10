NHG-grens hypotheken stijgt volgend jaar

Vanaf 1 januari stijgt de zogeheten NHG-grens naar 265.000 euro. Nu ligt de grens nog op 245.000. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, gaat de grens zelfs nog wat verder omhoog. Dan kan volgend jaar maximaal 280.900 euro worden geleend.

Vangnet

De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden een vangnet te bieden voor als mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Reden van het opschroeven is dat de huizenprijzen in de lift zitten. Begin dit jaar ging het bedrag dat maximaal geleend kon worden om voor de garantieregeling in aanmerking te komen, ook al iets omhoog.

Los van de bekendmakingen van het WEW kwam minister Ronald Plasterk (Wonen) donderdag ook met hypotheeknieuws. Volgend jaar mogen tweeverdieners weer wat meer lenen als ze een huis willen kopen. Dan mag voor het bepalen van de hypotheek 70 procent van het inkomen van de minst verdienende partner worden meegeteld.

60 procent

Op dit moment ligt het percentage nog op 60 procent, schreef Plasterk aan de Tweede Kamer. Over een paar jaar moeten beide inkomens van tweeverdieners volledig gaan meetellen bij een aanvraag voor een hypotheek.

De bewindsman baseert de leennormen elk jaar op cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Uit zijn Kamerbrief bleek verder dat mensen meer geld mogen lenen als ze hun toekomstige huis energiezuiniger willen maken.