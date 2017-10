Woningmarkt verder verhit door laag aanbod nieuwe huizen

De belangrijkste conclusie van de woningmarktcijfers over het derde kwartaal van 2017 is dat het krimpend woningaanbod niet aan de vraag kan voldoen in met name steden en de Randstad-regio’s.

In Amsterdam, Delft en Leiden daalde het aantal transacties met ongeveer 15 procent. Ten opzichte van vorig jaar, is de gemiddelde huizenprijs met 10 procent gestegen naar 264.000 euro.

Regeerakkoord

Het deze week aangetreden kabinet van VVD, CDA, D66 en CU moet volgens voorzitter van de NVM Ger Jaarsma zorgen voor een evenwichtige woningmarkt. "Het liefst hadden we al eerder voor een interdepartementale minister voor Bouwen gepleit, maar ik hoop dat dit Kabinet een duidelijke regierol op zich neemt ten aanzien van de woningmarkt."

"Want regie is echt noodzakelijk voor een goede balans tussen koop en huur, voor de sociale en vrije huursector, voor starters en doorstromers, voor wonen in de stad en op het platteland, en om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders hun woonwensen kunnen realiseren en goed kunnen reizen tussen woning en werk."

Oververhitte woningmarkt

De verkoop van eengezinswoningen en vrijstaande huizen stijgt nog steeds, maar het meest verkochte woontype, het appartement, daalt met 9,4 procent. "De woningmarkt is op veel plaatsen, met name in de steden, oververhit", constateert Jaarsma.

"Grote plussen worden juist behaald in woningmarkten waar het herstel relatief laat op gang is gekomen. Zo zijn er in regio’s als Noord-Limburg, Zuidoost-Groningen en Hardenberg ruim 30 procent meer woningen verkocht in vergelijking met een jaar eerder."

Huizenprijs blijft stijgen

De transactieprijs van verkochte bestaande koopwoningen heeft wederom een nieuw record bereikt. De prijs van een gemiddeld appartement steeg zelfs met 14 procent in een jaar tijd. Een steeds groter deel van de Randstad kent een stijging van de transactieprijzen die boven de 15 procent uitkomt: Leiden (18,8 procent), Den Haag en omstreken (18 procent), Almere (17,5 procent), Amsterdam (17,1 procent), Haarlemmermeer (16,7 procent) en het Gooi (15,5 procent).