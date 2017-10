Tips voor als je gaat samenwonen

Robert Doggers, schrijver van 'Samenwonen doe je zo!', hamert op het belang van goede afspraken. "Mensen gaan samenwonen als het goed gaat, maar het is een enorm fundamentele verandering van je relatie. En dan gaat het echt niet expliciet over de inrichting."

"Veel mensen denken daar te weinig over na, maar ik raad aan van tevoren echt duidelijke afspraken te maken. Ga desnoods met elkaar uit eten en schrijf alles op. Bespreek met elkaar: Wat is voor jou belangrijk in onze woning?"

Jij trekt bij je partner in

"Als je zelf bij iemand intrekt, is het niet jouw huis, waar je gaat wonen, maar het moet wel je thuis worden", zegt Doggers. "Je inrichting matchen vanwege het samenwonen is net als samen Netflix kijken. Je moet je gedeelde smaak vinden en daar voortaan je keuzes op baseren. Dat kan soms best een gedoe zijn... Maar uiteindelijk is het aanbod natuurlijk groot genoeg om eruit te komen."

Percy van de Werve, interieurarchitect bij Studio Inside Out, adviseert om twee of drie items mee te nemen die echt belangrijk voor je zijn als je bij iemand inrekt.

"Bijna iedereen heeft persoonlijke spullen waar je aan gehecht bent. Als je bij iemand intrekt, zou ik in ieder geval twee of drie van die dingen meenemen naar je nieuwe woning als referentiepunt. Je huis is een beschutting en als dat vreemd aanvoelt, is dat niet prettig."

"Juist als je partner een heel klassieke inrichting heeft en jij hebt een paar moderne meubelstukken of accessoires, kan dat heel spannend contrasteren in een inrichting. En als er bijvoorbeeld een lelijke bank staat, neem dan een paar fauteuils mee die je wél mooi vindt. Of maak er met een plaid en kussens toch nog iets moois van."

"Als er een meubelstuk is dat je écht niet mooi vindt, dan kan dat altijd nog van pas komen in een tweede zithoek, logeerkamer of de hal. Ergens waar je het niet dagelijks ziet, maar waar het toch een plek heeft."

Je partner trekt bij jou in

Volgens Doggers ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid bij de persoon die al in de woning woont. Hij/zij moet ruimte maken voor de nieuwe bewoner én oog hebben voor de behoefte van de persoon die in de woning komt.

Zéker als de woning al eerder bewoond is met een eerdere partner. Dan ligt het nog gevoeliger. De nieuwe bewoner kan dan het gevoel krijgen dat er gevochten moet worden om een plek. Dat vraagt vaak om een iets rigoureuzer make-over van de woning. Door te vragen wat je partner nodig heeft in het huis, maak je daarvoor ruimte.

Dit beaamt interieurarchitect Van de Werve. "Als iemand bij jou intrekt, moet je compromissen sluiten. Spullen hoeven niet weg, maar kunnen wel een andere plek of zelfs een andere functie krijgen. Van een antieke kast, kun je een bureautje of computerplek maken of gebruik bijvoorbeeld een dressoir als tv-meubel. Een oude kast of antieke spiegel kan trouwens ook heel erg mooi staan in een modern interieur. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten."

Samen in een nieuwe woning

Als je samen een nieuw huis betrekt, zijn er nu gelukkig tal van technologische ontwikkelingen om je te helpen. Pinterest tipt Doggers bijvoorbeeld: "Maak allebei een moodboard aan op Pinterest en kijk wat overeen komt en wat je allebei mooi vindt. Als er helemaal niets bij zit dat je mooi vindt aan het moodboard van de ander, kun je je afvragen of je wel moet gaan samenwonen. Smaak is tenslotte best een fundamenteel onderdeel van een relatie."

Als je samen een nieuw huis inricht, begin dan bij de vaste onderdelen, adviseert Van de Werve. De vloer bijvoorbeeld, is enorm belangrijk voor de kleurstelling in huis. Een houten vloer vraagt om andere kleuren dan een gietvloer.

"Licht is ook een enorm essentieel onderdeel dat vaak een ondergeschoven kindje blijft. Terwijl je met licht júist de sfeer in huis bepaalt. Met uplighters geef je een lage ruimte veel meer hoogte bijvoorbeeld. Tegenwoordig kun je met domotica hele sfeerplannen in je huis creëren. Ook in bestaande woningen kun je dat toepassen. Soms wil je romantisch eten, op andere momenten wil je een boek lezen. Dat vraagt om verschillende lichtniveaus."

Uit verschillende de combinatie van verschillende woonstijlen, kan ook een spannend contrast ontstaan, volgens Van de Werve. "Stel dat je partner heel erg van een moderne inrichting houdt en jij van juist wat meer klassiek. Kies dan twee of drie klassieke eyecatchers of een stijlvol behang dat een beetje botst met het moderne interieur. Dat kan heel gaaf zijn."

Ook het zitcomfort moet niet onderschat worden. "Een loungebank met grote zitdiepte is misschien prettig voor lange mensen of als je lekker met je voeten op de bank zit. Maar als je klein bent en je benen over de rand bungelen, is dat toch niet helemaal de bedoeling. Zorg daarom, als je zo’n bank hebt, dat je ook een paar fauteuils hebt waar je wel goed op kan zitten. En investeer ook in een paar goede eettafelstoelen. Bij drukte, of als er oudere mensen komen, schuif je die er gewoon bij voor een prettige zitplek met iets meer hoogte."

"Als je wilt variëren in je interieur, denk dan aan hoezen voor stoelen en banken die je een winters of juist zomerse sfeer geven en die je afwisselt. Met een plaid, kussens, sfeerlamp en kleuren zorg je toch voor voldoende verbinding."

Beste advies voor samenwoners

"Op de korte termijn, maakt het niet veel uit. Als je gaat samenwonen, ben je meestal verliefd. Dan vind je ook de mindere leuke dingen aan iemand leuk", stelt Doggers. "Pas na een tijdje, als je gewend bent en jullie langer samen zijn, krijg je meer behoefte aan je eigen plek. Dan begint de psychologische onderhandeling. Dan is het handig als je daar al afspraken over hebt gemaakt. Niet heel romantisch, wel praktisch."

"Waai niet met alle trends mee", adviseert Van de Werve. "Kies voor kleuren die jij mooi vindt of ga juist voor een neutraal interieur met eyecatchers die jouw smaak zijn. De trend is niet het belangrijkst. Jullie huis moet jullie persoonlijkheid weergeven. En trend of niet, je moet jezelf kunnen herkennen in je interieur."