Huizenprijzen in eurozone verder gestegen in tweede kwartaal

In de Europese Unie als geheel werden woningen 4,4 procent duurder, zo blijkt woensdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Vergeleken met het voorgaande kwartaal vielen de huizenprijzen in de eurozone 1,5 procent hoger uit.

De grootste stijging op jaarbasis werd opgetekend in Tsjechië, waar huizen gemiddeld 13,3 procent duurder werden. Ook in Ierland en Litouwen stegen de huizenprijzen fors, met respectievelijk 10,6 procent en 10,2 procent. In Italië daalden de prijzen licht, met 0,2 procent.

In Nederland kwamen de huizenprijzen 7,3 procent hoger uit dan een jaar eerder. Makelaarsorganisatie NVM maakt donderdag bekend hoe de huizenprijzen in Nederland zich in het derde kwartaal ontwikkeld hebben.