Zo bescherm je je huis tegen extreme weersomstandigheden

Afgewaaide daken, rondvliegende dakpannen, losgerukte takken en vergeten tuinmeubelen zorgen jaarlijks voor veel schade aan huizen.

Volgens Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl is stormschade bijna niet te voorkomen. "Je kan natuurlijk je dak op losse dakpannen controleren en zorgen dat je geen losse spullen in de tuin hebt staan die kunnen wegwaaien en schade kunnen veroorzaken."

Ook Dick van Dreven van informatiecentrum Dakinfo.nl waarschuwt voornamelijk voor dakschade bij aankomende herfststormen. "Veel daken zijn gemaakt uit één stuk. Die dakbedekking, bijvoorbeeld bij flatwoningen, scheurt niet zomaar. Sinds de heftige herfststormen van 1990 moet dakbedekking voldoen aan een bepaalde stormvastheid, maar bij oudere daken is dat vaak nog niet het geval. Daardoor bestaat bij harde wind het risico dat heel het dak afwaait, zeker bij oudere woningen."

Maak je dakgoot bladervrij

De beste stormtip van Sacha Smulders en René Bouwkamp van 123dakreparatie BV: "Als het gaat vriezen, is het belangrijk om je dakgoot en regenpijp bladervrij te maken. Als ze verstoppen en het water in de pijp bevriest, zet het uit en barst de buis."

Dat komt volgens Van Dreven vaak voor. "Wij zien ook veel ingestorte daken doordat er vuil is opgehoopt of water niet weg kan. De regenintensiteit neemt toe, dus zorg dat je dak goed schoon blijft."

"Verder zijn dakpannen natuurlijk gevaarlijk als ze wegwaaien. Bij nieuwe daken gebeurt dat bijna niet meer, maar een dak dat is bedekt met pannen gaat wel vijftig jaar mee en het verankeren van dakpannen is pas een jaar of vijf verplicht. Als één of twee pannen van het dak waaien, verlicht dat de druk op de rest van de pannen en een heel dak vervangen is een kostbare zaak. Daarom wachten huiseigenaren daar vaak mee."

Ga niet zelf het dak op

Volgens Van Dreven gaan huiseigenaren om kosten te besparen soms zelf het dak op. "We zien wel eens rare dingen, zoals mensen die proberen zelf provisorisch proberen een lek te dichten. Met ducttape bijvoorbeeld. Dat kan een dag werken, of een week of een maand, maar uiteindelijk zoekt het water toch een weg. Het is een tijdelijke oplossing. En sowieso is het gevaarlijk om zelf het dak op te gaan."

Bomen snoeien

Om het wegwaaien van loshangende takken te voorkomen, zou je je bomen volgens Van Dreven goed moeten snoeien. "Zet verder tuinmeubels en bloempotten vast of berg ze op. Heb je een buitenkraan? Laat deze dan leeglopen zodat het water in de leiding niet bevriest en de buis doet barsten. Laat ook je schoorsteen en dak jaarlijks controleren."

Houd zwakke plekken in de gaten bij veel regenval

Houd bij zware regenval in de gaten waar de zwakke plekken in je woning zitten. "Meer regen betekent meer grondwater en water kiest de weg van de minste weerstand", zegt Dick van Es van Vochtwering Direct. "Als er zwakke plekken in de constructie van je woning zitten, zal het water zijn weg daarheen vinden. Meestal merk je dat zo'n twee a drie dagen na zware regenval."

Van Es ziet tegenwoordig meer overstromingen dan lekkages. "Als het zo hard regent dat de omliggende grond het water niet meer aankan en het over de constructie heen je huis in loopt, dan ben je eigenlijk al te laat. Je kan nog een dompelpompje plaatsen om het water weg te pompen, maar daarmee is het probleem niet opgelost."