'Restschuld hypotheek moet na 1 januari aftrekbaar blijven'

De brancheorganisatie en de hypotheekadviseur doen hun oproep woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De regeling, die in 2012 in het leven was geroepen om de woningmarkt vlot te trekken, loopt op 1 januari af. Door de maatregel konden huiseigenaren de rente op restschulden nog vijftien jaar fiscaal aftrekken.

Omdat de woningmarkt is hersteld, is het kabinet van plan de regeling niet te verlengen. De NVM en De Hypotheekshop erkennen dat de woningmarkt in veel opzichten weer op het niveau van voor de crisis zit.

Maar in sommige delen van Nederland staan huizen nog vaak onder water en staan woningen relatief lang te koop. Door het schrappen van de maatregel komen met name in krimpgebieden huiseigenaren nu mogelijk in de problemen.

Over een paar jaar zal restschuldproblematiek niet meer spelen, zo is de verwachting.