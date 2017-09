Corporaties lanceren app om vinden nieuw huurhuis makkelijker te maken

Ook moet het makkelijker worden om te ruilen van huurhuis. Volgens de corporaties blijven veel huurders noodgedwongen wonen in een huis dat te groot of te klein is, of dat op de verkeerde plek staat.

Door de lange wachtduur voor huurwoningen lukt het slechts één op de dertien huurders om ook echt te verhuizen. De 26 woningcorporaties beheren samen ruim 336.000 huurwoningen.

"Heel veel mensen willen wel verhuizen maar staan jaren op een wachtlijst. Naast nieuwbouw is van huis ruilen ook een oplossing. HuisjeHuisje maakt dat mogelijk. Alleen al tijdens de eerste test hadden we duizenden aanmeldingen en vele tientallen matches", aldus Pieter Schipper van HuisjeHuisje.

Alle huurders in Nederland kunnen de app gratis downloaden en gebruiken. Mensen die van huis willen ruilen, zetten hun woning erop met foto’s en informatie.

Gebruikers van de app zien alleen huurwoningen die ook echt in aanmerking komen. Wie een woning leuk vindt, kan deze liken. Bij een wederzijdse like is er een match.