'Huizentinder' moet woningruil huurders in Amsterdam stimuleren

26 woningcorporaties met in totaal 330.000 huurwoningen lanceren de app Huisjehuisje, schrijft de Volkskrant. De app moet ervoor zorgen dat het ruilen van huurwoningen wordt aangemoedigd.

Volgens de corporaties blijven veel sociale huurders nu zitten in een huis dat te groot, te klein, te duur of juist te goedkoop voor ze is. Met name in die laatste categorie moet de doorstroom naar middeldure huren omhoog, maar dat blijkt lastig. Nog geen 5 procent van alle sociale huurders per jaar ruilt van woning.

"We verwachten dat het aantal verhuizingen door het gebruiksgemak van de app fors gaat toenemen'" zegt Ellen Boeser, manager woonservice van Rochdale.

De corporaties richten zich in eerste instantie op Amsterdam en de grote kring van gemeenten rondom de stad. Maar ook nu al kan er geruild worden met huizen verder landinwaarts.

Volgens projectleider Pieter Schipper van Ymere moet het gebruik van de app "net zo verslavend worden als het bekijken van koophuizen op Funda".