Grote steden willen gezamenlijke wachtlijst voor huurders

Volgens de Volkskrant is het plan aan de orde gekomen in de G4, het overlegorgaan van de vier grote steden. Wethouders willen het voor inwoners makkelijker maken om te verhuizen als ze in een van de andere steden een nieuwe baan vinden.

Nu staat een huurder in de Randstad hooguit ook op de wachtlijst voor de buurgemeenten van de stad waar hij staat ingeschreven. Je kunt je wel inschrijven voor meerdere steden tegelijk, maar daar moet je dan extra voor betalen.

In de Volkskrant zijn vooral de wethouders met de portefeuille Wonen van Amsterdam en Utrecht enthousiast over een gezamenlijke wachtlijst. "Als je de schaal groter maakt, wordt het probleem kleiner", zegt wethouder Laurens Ivens van Amsterdam.

De Utrechtse bestuurder Paulus Jansen zegt dat het huidige wachtlijstsysteem verouderd is. Hij ziet ook veel in een voorrangsregel voor mensen die in een stad een lastige vacature komen vervullen, zoals leraren en agenten.

De Haagse wethouder Joris Wijsmuller maakt de kanttekening dat een gezamenlijke wachtlijst de problemen op de huurmarkt niet ineens oplost, daar zijn vooral meer betaalbare woningen voor nodig.

Rotterdam wil eerst kijken naar een samenwerking tussen Amsterdam en Utrecht en een tussen Rotterdam en Den Haag.