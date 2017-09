'Starter voelt concurrentie van investeerders vooral in segment tot 100.000 euro'

Tien jaar geleden werd nog maar 5 procent van deze woningen voor de verhuur verkocht, blijkt woensdag uit een analyse van de NVM en het Kadaster, waarover televisieprogramma EenVandaag woensdag bericht.

Zeker in grote steden wordt de starter uit de markt gedrukt. In Amsterdam werd 19 procent van de verkochte woningen aan investeerders verkocht. In Den Haag was dit 15 procent, in Rotterdam 14 procent en in Utrecht 9 procent.

De gekochte panden worden meestal verhuurd. Bijna 10 procent van alle woningen in Nederland wordt speciaal voor de verhuur aangeschaft. Een op de drie appartementen ging in 2016 naar een koper die al meer dan twee woningen heeft.

Er zijn meerdere redenen waarom een starter moeilijk aan een woning kan komen. Woningmarktdeskundige Paul de Vries zegt in EenVandaag dat ook strengere hypotheekeisen de positie van de starter negatief beïnvloeden.

Particuliere beleggers kunnen volgens De Vries vaak zonder voorbehoud van financiering het gevraagde bedrag neerleggen. "We zien dat gezinnen met een middeninkomen het huis dat ze huren vaak niet eens zelf kunnen kopen", aldus De Vries.