Opnieuw meer verkochte woningen geregistreerd

Daarmee steeg het aantal geregistreerde verkopen op jaarbasis met 4 procent, meldt het Kadaster maandag. In augustus 2016 registreerde het Kadaster nog 19.975 verkochte woningen.

Ten opzichte van de voorgaande maand, is er ook sprake van een stijging van 4 procent. In juli ging het om 19.979 transacties.

Het Kadaster registreert transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat een notaris de verkoop laat inschrijven. Dit is het moment van eigendomsoverdracht.

Appartementen

De geregistreerde verkoop van appartementen daalde in vergelijking met een jaar eerder met 0,6 procent. De stijging bij vrijstaande woningen was met bijna 14 procent het sterkst.

In vergelijking met juli zijn in augustus juist 7,4 procent meer verkochte appartementen geregistreerd. Twee-onder-een-kapwoningen bleken in vergelijking met de voorgaande maand minder (-1,4 procent) van eigenaar te wisselen.

Noord-Holland

Noord-Holland is de enige provincie waar afgelopen maand in vergelijking met een jaar eerder minder (-3,8 procent) verkochte huizen zijn geregistreerd. In Flevoland is het aantal transacties het sterkst gestegen (26,7 procent).

In vergelijking met juli is de stijging het grootst in Utrecht (12,1 procent). De grootste daling (-5,4 procent) is in Zeeland opgetekend.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken is in augustus met 7,6 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om een toename van 27.101 naar 29.172. Ten opzichte van juli gaat het om een toename van 0,8 procent.

Het aantal executieveilingen kwam vorige maand uit op 85. Op jaarbasis is daarmee sprake van een daling van bijna 44 procent. Een jaar eerder werden nog 151 woningen op deze manier verkocht.