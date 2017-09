Overzicht: Met deze tips kun je duurzamer wonen

De technologische ontwikkeling voor het verduurzamen van je woning is de laatste jaren in stroomversnelling geraakt. Van zonnepanelen tot een warmtepomp, HR++-glas en warmteopwekkende fundering. Wat past het beste bij jouw huis? Bekijk hier de meest bekende opties.

Tips om te besparen op je energierekening

Zonder heel veel extra kosten te maken, maar door gewoontes aan te passen, bespaar je algauw honderden euro's per jaar op je energierekening.

Het is een kostenpost die je zelf in de hand hebt én eentje die goed is voor het milieu. Hier vind je alle tips.

Zo maak je je huis milieuvriendelijk schoon

Om het huis een schoonmaakbeurt te geven zijn er honderden middelen in omloop, maar niet alle schoonmaakproducten dragen bij aan een schoner milieu.

Schoonmaakexperts vertellen aan NU.nl hoe je toch verantwoorde keuzes kunt maken. Bekijk hier het advies.

'De grootste stappen naar duurzaam wonen, maak je door duurzaam te leven'

De Nederlandse consument kiest steeds vaker voor duurzame producten en verlangt van bedrijven dat ze bewust ondernemen.

Ook in hun eigen huis lijken meer mensen stappen te willen zetten in de richting van een duurzaam bestaan. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Lees het in dit artikel.

Verplicht verwarmen en koken zonder gas: Dit is wat je moet weten

Als het aan de overheid ligt, is in 2050 geen enkele Nederlandse woning meer aangesloten op het gasnet. De maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Dit heeft gevolgen voor bijna alle huishoudens in Nederland. We moeten over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Zo doe je dat.