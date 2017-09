Dossier: Alle tips voor wie wil gaan verbouwen

Hou er rekening mee dat het aanvragen van een offerte niet altijd gratis is. Wel zijn aannemers altijd verplicht om het van tevoren te melden als ze kosten voor de offerte in rekening brengen.

Daarnaast is het heel normaal om vooraf een aanbetaling te doen als je eenmaal een aannemer gevonden hebt. Hij maakt voordat je verbouwing begonnen is al kosten voor de aankoop van materialen. Spreek samen de hoogte van het bedrag af zodat je niet voor een verrassing komt te staan.

Zeker bij grote projecten is het gebruikelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Hoe de termijnen worden ingedeeld, overleg je samen, maar het advies is deze gelijk te laten lopen met de voortgang.

Zo vind je de juiste aannemer voor jouw klus

Net een nieuw huis gekocht? Of eindelijk genoeg gespaard voor die nieuwe badkamer of dakkapel? Dan ga je op zoek naar een aannemer. Online is die snel gevonden, maar hoe kies je de aannemer die het beste bij jou en jouw opdracht past? Hier een paar dingen waar je op moet letten.

Carlein Kieboom, hoofdredacteur van vtwonen adviseert: "Breng eerst de goede punten van een huis in kaart. Van daaruit werk je verder. Als er juist sfeer ontbreekt, kunnen elementen zoals een oude houten schuifdeur het warmer maken. Interieur draait om een goede indeling, eenheid en balans. Dat bereik je door te beginnen met het grote plaatje van het huis, een goede basis, in plaats van met de kussentjes op de bank."

Zo voorkom je dat je verbouwing eindigt met een peperdure rekening

Je huis verbouwen is - mits goed uitgevoerd - een manier om de waarde van je woning te verhogen. Maar een aanpassing aan je woning kan duur uitpakken.

Hoe financier je een verbouwing en hoe druk je de aannemerskosten? Lees het hier.

Tips voor het verbouwen en stylen van je badkamer

Ben je toe aan een nieuwe badkamer? NU.nl vroeg twee experts naar hun beste tips.

Of je nu een oude badkamer renoveert of een nieuwbouw-badkamer krijgt; zo gebruik je de ruimte het beste en zorg je ervoor dat je er lang van geniet. Bekijk alle tips.