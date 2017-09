'Huurders bereid meer neer te tellen voor steeds kleinere woning'

Gemiddeld betalen huurders bij een verhuizing 10,54 euro per vierkante meter voor een huurwoning in de vrije sector. Dat is 6,9 procent meer dan vorig jaar.

In de grote steden is die prijsstijging zelfs nog groter volgens cijfers van de brancheorganisatie van vastgoedmanagers Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM).

De cijfers van VGM NL en NVM zijn gebaseerd op circa 35.000 huurtransacties in de vrije sector (boven de liberalisatiegrens van 710,68 euro) op jaarbasis. De gemiddelde huurprijs steeg met 3 procent naar 999 euro.

Appartementen

Vooral appartementen stijgen in prijs. Dit komt mede doordat in de grote steden veel appartementen verhuurd worden en juist daar het woningaanbod achterblijft bij de vraag. Meer dan drie kwart van de transacties van appartementen vindt plaats in grote steden.

Amsterdam gaat traditiegetrouw aan kop. Daar betaalt men gemiddeld 18 euro per vierkante meter voor een huurwoning. Utrecht volgt met 12 euro per vierkante meter. In alle delen van Nederland vertoont de huurprijs een stijging, behalve in Friesland. Daar daalde de gemiddelde huurprijs met 0,7 procent tot onder de 8 euro per vierkante meter.

Een op de acht huurders (circa zestigduizend huishoudens) huurt tegen zijn of haar zin. Uit een enquête van VGM NL en NVM blijkt dat 51 procent van hen onvoldoende hypotheek krijgt om een huis te kopen, 39 procent kan geen geschikte koopwoning vinden. Daarnaast spelen verandering in gezinssamenstelling en leeftijd ook een rol.

Krapte aanpakken

Ger Jaarsma, voorzitter NVM hoopt dat het nieuwe kabinet de krapte op de huurmarkt aanpakt: "In vergelijking met andere landen kent Nederland veel sociale huurwoningen, maar zeer weinig vrije huur. Terwijl dit segment steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld door de opkomst van zzp'ers, die geen eigen huis kunnen of willen kopen. Daarbij komt dat er ook aan betaalbare koopwoningen een tekort is zodat een grote groep mensen geen kant op kan."

"De vrijehuursector biedt uitkomst, maar het aanbod is veel te klein en de grote vraag drijft de prijzen op. Er moeten veel meer huurwoningen bij. Het is van groot belang dat de investeringen in de huurmarkt op gang komen", aldus Jaarsma.

Achterstand

Tijdens de crisis hebben veel bouwbedrijven moeten saneren. Nu de markt weer aantrekt, is er een tekort aan goede timmermannen en loodgieters.

"We kampen nu met een achterstand van zo'n tweehonderdduizend woningen. Beleggers willen wel bouwen, maar hoge grondprijzen en stijgende bouwkosten belemmeren dat," licht Jaarsma toe.

"Het rendement op het middensegment kan door beleggers maar moeilijk terugverdiend worden. Doordat scheefwoners geen alternatief aangereikt krijgen, blijven ze in de woning zitten. De doorstroming stagneert.”

Jaarsma doet een dringend beroep op het aankomende kabinet om de woonmarkt te dereguleren: "Er moeten nieuwe huurwoningen gebouwd worden, die markt moet gestimuleerd worden. Alleen door ruimere keuze kan beter voldaan worden aan de vraag."