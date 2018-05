'Schone keuken leidt tot minder ongezond eten'

Het onderzoek door de Universiteit van New South Wales in Australië is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Environment and Behaviour. Voor de studie werden honderd vrouwelijke deelnemers onderverdeeld in twee groepen.

De ene groep werd in een chaotische keuken met rommel en een vuile vaat geplaatst, terwijl de tweede groep in een schone en georganiseerde keuken zat. Voordat het experiment begon schreven de deelnemers over ofwel een ervaring waarbij ze het gevoel hadden de controle te hebben, of over een gebeurtenis waarin ze zich stuurloos voelden.

Daarna kregen de deelnemers koekjes, crackers en wortels voorgeschoteld, die ze vervolgens moesten proeven en beoordelen. Personen in de chaotische keuken die ook schreven over een stuurloze situatie, aten twee keer zoveel koekjes dan de deelnemers van de groep in de vuile keuken.

Gemiddeld consumeerde de groep die in de georganiseerde keuken was geplaatst honderd calorieën minder dan de groep in de vuile keuken.

Controle

"Het bevinden in een chaotische omgeving lijkt te leiden tot de gedachte bij vrouwen: 'Alles om mij heen verliest de controle, dus waarom zou ik dat ook niet doen?' Ik vermoed dat dit ook geldt voor mannen", zegt auteur en psycholoog Lenny Vartanian.

Psycholoog Brian Wansink van de Cornell Universiteit raadt aan om de keuken schoon te houden. "Dat geeft een gevoel van rust en controle. Ook kun je op deze manier het beste focussen. Wanneer alles chaotisch om je heen is, wordt het makkelijk om 'even snel' iets te pakken."