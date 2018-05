Belastingvoordeel woning vorig jaar 280 euro per maand

Dat blijkt donderdag uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het voordeel is 20 euro per maand minder dan in 2012, onder meer omdat woningeigenaren hebben afgelost op hun hypotheek en door lagere hypotheekrentes.

De fiscale aftrek voor de eigen woning bedroeg vorig jaar 33,2 miljard euro, waarvan 31,8 miljard bestond uit de aftrek van de hypotheekrente inclusief overige financieringskosten voor de eigen woning. De overige 1,4 miljard was aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

Fiscale aftrek

Het totale belastingvoordeel van de fiscale aftrek kwam in 2014 uit op 14,2 miljard euro voor ruim 4,2 miljoen huishoudens. Dat is ruim 56 procent van alle Nederlandse huishoudens. Sinds 2005 is dit aandeel met 2,6 procentpunt gestegen.

Door het grote aandeel huishoudens met een eigen woning en het gemiddeld hoge bedrag aan heffingsvoordeel, kwam 49 procent van het totale belastingvoordeel van 14,2 miljard euro terecht bij de twee hoogste inkomensgroepen. Ook met inachtneming van het belastingvoordeel betaalden deze huishoudens bijna 60 procent van de totale inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Beperkt

De hypotheekrenteaftrek werd vorig jaar beperkt voor de hoogste inkomens. Hierdoor betaalden zij gemiddeld 4 euro per maand extra belasting, aldus het CBS. In totaal droegen deze huishoudens 38 miljoen euro extra af aan de fiscus.

Voor de hoogste inkomens geldt een aangepast tarief in de vierde en hoogste belastingschijf voor de aftrek eigen woning. Het normale tarief was in 2013 nog 52 procent. Dat wordt jaarlijks met 0,5 procentpunt verminderd tot het is gedaald tot 38 procent. In 2014 was het aangepaste tarief dus 51,5 procent.