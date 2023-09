Dit jaar bijna veertig wolvenwelpen geboren in Nederland

Er zijn dit jaar bijna veertig wolvenwelpen geboren in Nederland. In totaal telt Nederland nu negen roedels. Zeven daarvan bevinden zich op de Veluwe en twee roedels leven in Drenthe.

BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolfgerelateerde zaken bijhoudt, meldt woensdag dat er dit jaar minimaal 39 jonge wolven zijn geboren.

Het gaat om een minimum omdat niet met zekerheid is vast te stellen of het er meer zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat niet alle welpen op beelden van wildcamera's staan.

Ook is niet zeker of alle welpen nog leven. De cijfers van BIJ12 komen uit de periode van 1 mei tot en met 31 juli. Ze zijn wat vertraagd omdat DNA-materiaal eerst onderzocht moet worden.

In totaal meer dan zestig wolven in Nederland

In totaal leven er in Nederland meer dan zestig wolven. Hoeveel het er precies zijn, is niet duidelijk. Dat komt doordat niet bekend is hoeveel welpen er dit jaar en vorig jaar zijn geboren en nog steeds leven.

Daarnaast zwerven er ook altijd wolven zonder vast leefgebied door het land. Van een deel van die wolven wordt ook DNA gevonden, maar dat geldt lang niet voor alle zwervende wolven.

Twee wolven op Utrechtse Heuvelrug

Het lijkt erop dat wolven ook in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug gaan leven. Sinds mei loopt er een mannetjeswolf rond. Dat is een wolf die geboren is op de Noord-Veluwe.

Daarnaast was er eind juni ook een ander mannetje aanwezig op de Utrechtse Heuvelrug. Naast de wolven op de Veluwe en in Drenthe leeft al ruim drie jaar een mannetjeswolf in zijn eentje op De Groote Heide, op de grens van Noord-Brabant en Limburg.