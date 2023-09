Politie werkt niet meer aan onderzoek naar doodgeschoten wolf

De politie werkt niet meer aan het onderzoek naar de doodgeschoten wolf die bij Stroe is gevonden. Dat meldt de politie na vragen van NU.nl voor de nieuwe podcast Verscheurd door de wolf.

De dode wolf is in het najaar van 2021 gevonden in een greppel langs een rustige weg in Stroe. In eerste instantie werd gedacht dat de wolf was omgekomen bij een aanrijding, maar al snel bleken de omstandigheden verdacht te zijn.

Daarop stelde de politie een onderzoek in. In onder meer Opsporing Verzocht werd om tips over de mogelijke dader gevraagd. In datzelfde programma maakte de politie bekend op zoek te zijn naar twee mannen. Ze waren 's ochtends gezien op de plek waar de wolf later werd gevonden.

De mannen droegen allebei een blauwe overall en stonden bij een witte bestelauto en een grijsblauw busje. De Faunabescherming loofde 16.000 euro uit voor de gouden tip, maar die is niet binnengekomen bij de politie.

Onderzoek kan worden hervat na nieuwe tips

Het betekent dat er nu niet meer actief aan het onderzoek wordt gewerkt. Wel kan het onderzoek volgens een politiewoordvoerder weer worden opgepakt als er nieuwe tips binnenkomen.

In de eerste afleveringen van de podcast Verscheurd door de wolf volgt verslaggever Job van der Plicht het spoor van de doodgeschoten wolf.

Wolf viel kort voor zijn dood schapen aan

Kort voor zijn dood heeft de wolf nog schapen aangevallen in Otterlo. Het is onduidelijk wat daarna met het dier is gebeurd en hoe hij in Stroe is beland.

De eerste twee afleveringen van Verscheurd door de wolf zijn vanaf dinsdag te beluisteren op NU.nl. De podcast telt vijf delen. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering.

Je kunt je abonneren op Verscheurd door de wolf. Je krijgt dan een melding als er een nieuwe aflevering online staat.