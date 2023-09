Wolf op de Veluwe Foto: Getty Images

De situatie in het kort

In 2019 keerde de wolf officieel terug in Nederland. Een vrouwtjeswolf vestigde zich op de Veluwe. Daarna volgden er nog meer. Inmiddels telt Nederland meerdere gebieden waar wolvenroedels leven.

Veel natuurliefhebbers zijn blij met de terugkeer van de wolf. Het roofdier helpt bij het gezond houden van bossen. Maar veel veehouders zijn fel tegenstander. De wolf valt hun dieren aan. Ze willen dat wolven die voor overlast zorgen afgeschoten mogen worden.

Op dit moment mag dat niet. De wolf is een streng beschermde diersoort. Je mag wolven dus niet doden of verjagen.

Over de podcast

Sinds de wolf zich in 2019 weer in Nederland vestigde, neemt de weerstand toe. Schapenhouders zijn het zat en willen wolven die hun vee aanvallen afschieten. En op de Veluwe en in Drenthe durven mensen hun kinderen door de komst van de wolf niet meer door het bos te laten fietsen. Maar tegelijkertijd zijn boswachters en veel natuurliefhebbers ontzettend blij met de terugkeer. Door te jagen op herten en zwijnen houdt de wolf het bos gezond.

NU.nl-verslaggever Job van der Plicht reist door het territorium van de wolf. Hij zoekt uit wat de wolf doet met de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Verscheurd door de wolf gaat over de mysterieuze dood van een wolf op de Veluwe, een dolblije boswachter en de tijdbom die in Drenthe tikt. We moeten ons land voor het eerst in 150 jaar weer delen met een groot roofdier. Maar hoe?