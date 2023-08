Brazilië bijt zich stuk op Jamaica en blameert zich met snelle WK-uitschakeling

Jamaica heeft woensdag gestunt door met een 0-0-gelijkspel tegen Brazilië de achtste finales van het WK te bereiken. Daarmee is het WK voor de 'Seleção' verrassend voorbij. Frankrijk rekende simpel af met Panama en is ook door naar de knock-out fase.

Brazilië moest winnen om een vroege uitschakeling te voorkomen, terwijl Jamaica aan een punt genoeg had voor een plek in de achtste finales. Dat was te zien in het wedstrijdbeeld: Brazilië had het balbezit, terwijl de Jamaicanen zich defensief opstelden.

In de beginfase probeerde Brazilië met een paar afstandsschoten te scoren, maar telkens werd gestuit op keeper Rebecca Spencer. De verdediging van Jamaica gaf niets weg en zette deze lijn in de tweede helft door.

Brazilië, dat als een van de kanshebbers gold voor de titel, kreeg in de slotfase nog kansen, onder meer via Marta. De vedette speelde haar zesde WK en kon haar ploeg niet behoeden van een aftocht. De laatste tien minuten zag ze vanaf de bank toe hoe Brazilië met een slotoffensief probeerde te scoren, maar Jamaica hield goed stand.

De nummer 43 van de wereld kwam diep in blessuretijd nog goed weg toen een bal via de kluts bijna in het doel belandde, maar Spencer stond opnieuw goed opgesteld.

Brazilië had nog een vliegende start op dit WK moet een overtuigende 4-0-zege op Panama. De kraker tegen Frankrijk werd nipt verloren, waardoor Brazilië van Jamaica moest winnen.

Frankrijk viert het doelpunt van Kadidiatou Diani in de wedstrijd tegen Panama. Foto: Getty Images

Frankrijk in spektakelstuk langs Panama

Voor Frankrijk was er ondanks een stroeve start geen vuiltje aan de lucht. De halvefinalist van het EK van vorig jaar toonde zich veel te sterk voor Panama, dat de schade nog knap beperkt hield: 3-6.

Panama, als nummer 52 van de FIFA-ranking duidelijk de underdog, beleefde een droomstart. In de tweede minuut schoot Marta Cox van grote afstand heerlijk raak uit een vrije trap. Het betekende de eerste goal van Panama ooit op een WK voor vrouwen. Daarna was het wel Frankrijk dat de klok sloeg in Sydney.

De ploeg van Hervé Renard reeg de kansen aaneen en sloeg in de eerste helft vier keer toe. De defensie van Panama ondervond vooral problemen met de behendige Kadidiatou Diani, die de 1-2 en de 1-3 (een strafschop) verzorgde. De gelijkmaker kwam op naam van Maelle Lakrar, wier inzet van richting werd veranderd, en voor de 1-4 tekende Léa Le Garrec.