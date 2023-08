Wiegman vol lof over uitblinker James bij Engeland: 'Ze vliegt over het veld'

Delen via E-mail

Bondscoach van Engeland Sarina Wiegman heeft niets dan lof voor sterspeelster Lauren James. De vleugelaanvaller speelde met twee doelpunten en drie assists een grote rol in de gewonnen wedstrijd tegen China (1-6).

"Ze voelt zich goed, dat merk je", zei Wiegman na de wedstrijd tegen de BBC . "Ze heeft speciale dingen gedaan vandaag." James tekende nog bijna voor een hattrick, maar haar doelpunt werd vanwege buitenspel afgekeurd. "Helaas ging dat doelpunt niet door, maar ze vliegt over het veld", zei Wiegman.

Zo voelde James dat zelf ook: "Ik speel met heel veel vrijheid en geniet van mijn spel, dat heb ik vanavond laten zien", zegt de Londense, die in de wedstrijd tegen Denemarken ook al een doorslaggevende rol speelde door de enige goal te maken. "Ook al sta ik op de vleugel of in het midden, ik ben blij dat ik speel en kan bijdragen aan doelpunten."