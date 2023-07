Spanje kent vliegende WK-start met overtuigende zege op Costa Rica

Spanje is vrijdag uitstekend begonnen aan het WK voetbal voor vrouwen. De ploeg van bondscoach Jorge Vilda won in Wellington met 3-0 van Costa Rica.

Vooral voor rust was het eenrichtingsverkeer in het Sky Stadium in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad. De drie doelpunten vielen binnen een kort tijdsbestek.

Halverwege de eerste helft passeerde de Costa Ricaanse Valeria del Campo haar eigen keeper. Nog geen twee minuten later verdubbelde Aitana Bonmatí de voorsprong met een geplaatst schot en in de 27e minuut zette Esther González vanuit de rebound de einduitslag op het bord.

Spanje had nog voor de onderbreking het kwartet vol kunnen maken, maar Jennifer Hermoso ging lelijk de mist toen ze mocht aanleggen voor een penalty. De FC Barcelona-middenvelder schoot de bal halfhoog door het midden. Keeper Daniela Solera kon relatief eenvoudig redding brengen.

Ook in de tweede helft was Spanje oppermachtig. 'La Roja' liet de tegenstander nauwelijks over de middenlijn komen, maar wist zelf geen grote kansen meer te creëren. De vrouwen kregen in de slotfase een stevige plensbui over zich heen, maar een doelpuntenregen bleef uit.