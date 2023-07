Pauw en Ierland kunnen bij debuut op WK niet stunten tegen gastland Australië

Ierland is donderdag met een nederlaag begonnen aan het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vera Pauw verloor met 1-0 van gastland Australië.

Voor rust hielden de twee landen elkaar in Sydney nog in evenwicht. In de tweede helft trok Australië, dat het toernooi samen met Nieuw-Zeeland organiseert en wordt getipt als titelfavoriet, de overwinning naar zich toe.

Steph Catley tekende in de 52e minuut voor de enige goal van de wedstrijd. Ze mocht aanleggen vanaf de strafschopstip na een overtreding op Hayley Raso en schoot onberispelijk raak. Het Ierland van Pauw ging daarna op zoek naar de gelijkmaker. Megan Connolly was vlak voor tijd nog dichtbij, maar haar vrije trap scheerde over het doel.

Australië gaat door de overwinning aan de leiding in groep B. De andere twee landen in deze poule zijn Nigeria en Canada, die elkaar in de nacht van donderdag op vrijdag om 4.30 uur (Nederlandse tijd) treffen.

Voor zowel Ierland als Pauw is dit de eerste deelname aan het WK. De zestigjarige Nederlandse staat sinds 2019 aan het roer bij 'The Girls in Green'.