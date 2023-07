Australische voetbalsters vragen in video om hetzelfde prijzengeld als mannen

In aanloop naar het WK voetbal hebben de speelsters van medegastland Australië zich uitgesproken tegen de genderongelijkheid in het prijzengeld. De Australische voetbalsters wezen in een video op de scheve verhoudingen ten opzichte van het WK voor mannen.

Het Australische vrouwenteam slaagde er in 2019 in om de loonkloof op nationaal niveau te dichten, nadat ze vier jaar eerder in staking waren gegaan. Alleen de FIFA blijft achter, zeggen de 23 speelsters die in de video aan het woord komen.

"Onderhandelingen hebben ons in staat gesteld om ervoor te zorgen dat we nu dezelfde voorwaarden krijgen als de Australische mannenploeg, met één uitzondering: de FIFA biedt vrouwen nog steeds slechts een kwart van het prijzengeld van de mannen voor dezelfde prestatie", zeggen de speelsters.

Het prijzengeld voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer is wel al vijf keer zo hoog als in 2019, toen het laatste WK in Frankrijk werd gehouden. Het gaat om zo'n 150 miljoen dollar (zo'n 135 miljoen euro).

Toch is het verschil nog groot met het prijzengeld bij de mannen. Bij het mondiale eindtoernooi van de mannen in Qatar werd vorig jaar nog zo'n 440 miljoen dollar aan prijzengeld verdeeld onder de deelnemende landen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

In Nederland zijn beloningen sinds vorig jaar gelijk

Australië is niet het enige voetballand waar genderongelijkheid een discussiepunt is. In oktober stuurde een groep van 150 voetbalsters van over de hele wereld een brief waarin de FIFA werd opgeroepen om bij het WK voor vrouwen evenveel prijzengeld uit te keren als bij de mannen.

Er is al jaren veel discussie over gelijke beloning voor mannen en vrouwen in het voetbal. Sinds de zomer vorig jaar maakte de KNVB bekend dat vrouwelijke internationals net zo beloond worden als de mannelijke Oranjeklanten.

Met die beslissing volgde de Nederlandse voetbalbond onder meer de voetbalbonden van de Verenigde Staten en Spanje. Ook in onder meer Engeland, Noorwegen en Brazilië wordt er qua beloningen al langer geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.