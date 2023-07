Na chaotische voorbereiding kunnen Oranjevrouwen niet overtuigen in oefenduel

De Oranjevrouwen hebben donderdag na een chaotische voorbereiding niet kunnen overtuigen in een oefenwedstrijd tegen de Nederlandse vrouwen onder negentien jaar. Na een noodgedwongen verhuizing was de ploeg van bondscoach Andries Jonker in het Limburgse Horst met slechts 4-1 te sterk voor de tieners.

Opstelling Oranje eerste helft Van Domselaar; Pelova, Nouwen, Van der Gragt, Van Dongen, Brugts; Egurrola, Roord, Baijings; Beerensteyn, Martens.

Opstelling Oranje tweede helft Weimar; Dijkstra, Kaptein, Spitse, Janssen; Groenen, Snoeijs, Van de Donk; Van de Sanden, Kalma, Jansen.

Aanvankelijk zou de oefenwedstrijd in het Brabantse Escharen gespeeld worden, maar vlak voor de aftrap ontdekten de Oranjevrouwen dat er stukjes glas en steentjes op het veld lagen. Het was voor Jonker reden om de speelsters en stafleden de opdracht te geven de stukjes te verwijderen.

Centimeter voor centimeter gingen topspeelsters als Lieke Martens, Jill Roord en Sherida Spitse het veld van amateurclub EGS'20 af. Na een kwartier rapen vond de staf van Oranje het genoeg geweest. De medische staf oordeelde dat het in de aanloop naar het WK te gevaarlijk was om in Escharen te spelen.

Oranje stapte vervolgens in de spelersbus richting het spelershotel in Horst, waar de ploeg sinds dinsdag verblijft en traint. Op het nabijgelegen trainingsveld werd de wedstrijd tegen de Nederlandse vrouwen onder negentien jaar alsnog gespeeld. De wedstrijd bestond uit vier kwarten van een half uur. Nederland speelde met twee verschillende teams.

Oranje stond weliswaar na het eerst kwart met 2-0 voor door doelpunten van Lieke Martens en Jill Baijings, maar makkelijk ging het niet tegen de tieners die zich momenteel voorbereiden op het EK. In het tweede kwart scoorde Oranje onder negentien zelfs via Fieke Kroese. Na rust bepaalden Sherida Spitse en Fenna Kalma (penalty) de eindstand op 4-1.

Opvallend was de afwezigheid van Lynn Wilms. De rechtsback van VfL Wolfsburg was de enige international die niet in actie kwam, omdat ze nog niet fit is. Daarom werd Kika van Es donderdagochtend opgeroepen. De 31-jarige linksback was zondag nog afgevallen voor het WK.