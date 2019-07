Sarina Wiegman krijgt als eerste vrouw een beeltenis in de beeldentuin van de KNVB. De bondscoach van de Oranjevrouwen heeft dat vooral te danken aan de successen die ze met haar ploeg heeft geboekt op de laatste twee eindtoernooien.

De KNVB maakte dinsdag, twee dagen nadat Nederland in Lyon de WK-finale met 2-0 verloor van de Verenigde Staten, bekend dat de 49-jarige trainer een bronzen beeld krijgt op de Campus in Zeist.

"Sarina is naast een heel succesvolle trainer ook vooral een heel inspirerend mens", zei Jan Dirk van der Zee namens de directie van de KNVB op een afsluitende WK-bijeenkomst in Zeist. "Dit is ze voor haar speelsters, de staf, maar ook voor ons als KNVB."

"Ze heeft nu zoveel betekend voor het Nederlands voetbal dat wij als KNVB hebben besloten om haar beeltenis toe te voegen aan de beeldentuin."

Wiegman is sinds januari 2017 bondscoach van de Oranjevrouwen. In haar eerste jaar loodste ze Nederland direct naar de Europese titel in eigen land. Op het WK werden, op de finale van zondag tegen de Verenigde Staten na, alle wedstrijden gewonnen.

Wiegman in select gezelschap

Met een plaats in de beeldentuin van de KNVB voegt Wiegman zich bij een select gezelschap. Haar beeltenis komt te staan bij het Oranje-elftal van de eeuw, dat bestaat uit Edwin van der Sar, Ruud Krol, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Wim van Hanegem, Abe Lenstra, Faas Wilkes, Johan Neeskens, Piet Keizer, Johan Cruijff, Marco van Basten en coach Rinus Michels.

In 2017 werd daar nog een beeld van Dennis Bergkamp aan toegevoegd. Dat gebeurde ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de KNVB.

Het is nog niet bekend wanneer het bronzen beeld van Wiegman in Zeist geplaatst wordt. De KNVB hoopt binnenkort met een datum naar buiten te komen.