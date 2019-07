Het doelpunt van Jackie Groenen tegen Zweden in de halve finales van het WK maakt kans om te worden uitgeroepen tot mooiste treffer van het toernooi. De FIFA heeft de middenvelder van Oranje dinsdag net als negen anderen genomineerd.

De 24-jarige Groenen schoot Oranje in de halve finale in Lyon naar een 1-0-zege door Hedvig Lindahl in de eerste helft van de verlenging te passeren. Ze verschalkte de Zweedse keeper in de 99e minuut met een hard en laag schot in de linkerhoek.

De Oranjevrouwen bereikten door de goal van Groenen voor het eerst in de historie de finale van het WK. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verloor zondag de eindstrijd in Lyon kansloos met 2-0 van de Verenigde Staten.

Groenen krijgt in de verkiezing voor mooiste WK-treffer concurrentie van Lucy Bronze (Engeland), Cristiane (Brazilië), Aurora Galli (Italië), Yui Hasegawa (Japan), Amandine Henry (Frankrijk), Sofia Jakobsson (Zweden), Alex Morgan (Verenigde Staten), Ajara Nchout (Kameroen) en Asisat Oshoala (Nigeria).

Het mooiste WK-doelpunt wordt gekozen door de fans, die op de officiële site van de FIFA kunnen stemmen. Bekijk hier de tien mooiste doelpunten van het afgelopen WK in Frankrijk.