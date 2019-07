Bij de Oranjevrouwen lijkt na de verloren WK-finale (2-0) het besef aanwezig dat de Verenigde Staten op dit moment een stap verder is. Maar de spelers hebben goede hoop de komende jaren richting het Amerikaanse niveau te kunnen groeien.

"Wij zitten in de lift en de VS is voor de vierde keer wereldkampioen", concludeert Anouk Dekker, die in de eindstrijd in Lyon 73 minuten speelde. "We bleven lange tijd goed overeind in de finale, maar de VS kreeg de kansen, terwijl wij vrijwel niets creëerden. Zover zijn wij nog niet."

De verdediger van Montpellier, die met haar 32 jaar de enige dertiger was in de Oranje-basis, ziet wel de potentie bij Oranje om naar het niveau van de VS toe te groeien. "We hebben een relatief jong team, dat nog lang niet is uitgeleerd. Er zit rek in richting de Spelen volgend jaar in Tokio, het EK 2021 en veel spelers zullen er over vier jaar ook nog bij zijn op het volgende WK."

Jill Roord, invaller in de finale, noemt de VS "fysiek sterker" en bovenal "meer ervaren" dan Oranje. Met Alyssa Naeher (31), Becky Sauerbrunn (34), Kelley O'Hara (30), Magan Rapinoe (34), Tobin Heath (31), Alex Morgan (30) en invallers Carli Lloyd (36), Ali Krieger (34) en Christen Press (30) bracht de Amerikaanse bondscoach Jill Ellis zondag liefst negen dertigers binnen de lijnen.

"Het is een selectie vol ervaren sterren", zegt Roord. "We komen in de buurt, maar dat duurt nog even. De groei is er nog niet gestopt bij ons."

'De VS heeft een enorme geschiedenis'

Gelet op de resultaten is het de afgelopen jaren al hard vooruitgegaan bij Oranje, dat tien jaar geleden pas voor het eerst aanwezig was op een EK en in 2015 debuteerde op een WK. De VS staat daartegen al jaren aan de top. Nooit ontbraken de Amerikaanse vrouwen op een WK of de Spelen en dat resulteerde naast vier wereldtitels in vier keer olympisch goud.

"De geschiedenis die de VS met vrouwenvoetbal heeft, is enorm. Daardoor zijn zij verder in professionaliteit en dat is buiten het veld het grootste verschil", benadrukt Daniëlle van de Donk, die hoopt dat het vrouwenvoetbal in Nederland door het WK-succes van Oranje weer een boost krijgt.

"Het is nu booming, maar de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland loopt nog een beetje achter. Er kan nog veel meer geïnvesteerd worden en dat is misschien ook nodig om weer een stap te zetten."

De zilveren Oranje-selectie landt maandag om 17.45 uur op Schiphol en dinsdag wordt het WK-avontuur afgesloten met een lunch met vrienden en familie op de KNVB-campus in Zeist.

De Oranjevrouwen bedanken het publiek na de finale in Lyon. (Foto: Pro Shots)