Binnen- en buitenlandse media zijn maandag duidelijk in hun conclusie na de door de Oranjevrouwen verloren WK-finale in Lyon (2-0). De Verenigde Staten waren simpelweg te sterk voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die wel met trots mag terugkijken op het mondiale eindtoernooi in Frankrijk.

"Harde les", kopt de Volkskrant maandag op de voorpagina. "Nederland boekte de laatste jaren een ongekende progressie, maar de Verenigde Staten bleken een maatje te groot. De vechtmachine verloor in Lyon van de voetbalmachine, en dat was voor het spel maar beter ook."

"Oranje kraakte en piepte in al haar voegen en rolde over gevaarlijk terrein, totdat de brandstof op was en de videoarbiter hielp met een duwtje naar beneden dat anders ook gekomen was. De harde les is dat Oranje nog beter moet voetballen."

De Oranjevrouwen begonnen als absolute underdog aan de finale en dat was tijdens de wedstrijd ook te zien, al slaagden de Verenigde Staten er pas na rust in te scoren. Megan Rapinoe benutte een kwartier na rust een strafschop en niet veel later was ook de 2-0 een feit dankzij Rose Lavelle, die van afstand fraai raak schoot.

'Voetbalsters hebben belang van teamgeest ontdekt'

Zo kwam er een wrang einde aan het succesvolle WK voor Oranje, dat als groepswinnaar de achtste finales bereikte en in de knock-outfase achtereenvolgens afrekende met Japan, Italië en Zweden. Het was voor het eerst dat de ploeg van Wiegman zich WK-finalist mocht noemen.

Veel media leggen dan ook extra nadruk op de historische prestatie van Nederland. "Alleen topfavoriet VS kon het Nederlands elftal op dit WK stoppen", schrijft het AD. "Wat rest na de 2-0-nederlaag en bijna vijf intense weken zijn zilveren medailles, een berg trots en een verwachtingsvolle blik op de Olympische Spelen van volgend jaar."

Dagblad Trouw denkt dat Oranje op het WK vooral als team is gegroeid. "De voetbalsters hebben, zonder erbij stil te staan, een reuzenstap gezet. Ze hebben namelijk nu al het belang van teamgeest ontdekt."

Vreugde bij de VS en teleurstelling bij Lineth Beerensteyn. (Foto: Pro Shots)

Buitenlandse media lovend over Oranjevrouwen

Ook in het buitenland is er bewondering voor de prestatie van de Oranjevrouwen, de kansloze nederlaag in de finale ten spijt. The Guardian denkt dat Nederland in staat is om in de toekomst wederom hoge ogen te gooien op eindtoernooien.

"Met aanvallend vermogen, een sterk middenveld en een uitstekende keeper geldt Oranje als een opkomend team", schrijft de Britse krant. "Nederland wist de laatste horde niet te nemen, maar hun historische prestatie in Frankrijk zal de populariteit van vrouwenvoetbal in eigen land alleen maar laten toenemen."

Het Amerikaanse ESPN ziet Nederland als een van de opkomende landen en denkt dat de dominantie van viervoudig wereldkampioen VS, dat de afgelopen drie WK's de finale haalde, in de loop der jaren hoe dan ook zal afnemen.

"Het Amerikaanse team heeft de beste speelsters van de wereld en een grenzeloos geloof in eigen kunnen. Maar Nederland is een van de Europese landen die in heel korte tijd heel veel stappen in de goede richting hebben gezet. De VS is nu de beste van de wereld, maar de kloof met de rest wordt steeds kleiner."