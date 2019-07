Bondscoach Jill Ellis van de Verenigde Staten komt woorden tekort om te beschrijven hoe trots ze is na het veroveren van de wereldtitel. De geboren Engelse heeft ook veel bewondering voor de Oranjevrouwen, die zondag met 2-0 onderuitgingen in de finale.

"Ik moet Nederland feliciteren. We hebben tegen een team van wereldklasse gespeeld, dat het ons echt vreselijk lastig heeft gemaakt in de finale. Gelukkig beschik ik over een geweldige groep", zei een trotse Ellis na de wedstrijd in Lyon.

De VS domineerde vrijwel de gehele finale, maar de doelpunten vielen pas na rust. Megan Rapinoe schoot een kwartier na rust een strafschop binnen en Rose Lavelle maakte er acht minuten later ook 2-0 van in Parc Olympique Lyonnais.

Voor VS was het al de vierde wereldtitel en de tweede op rij. De ongenaakbare Amerikanen, die voor het derde jaar op rij in de WK-finale stonden, veroverden ook in 1991, 1999 en 2015 het goud op het mondiale eindtoernooi.

'Het was een ongelooflijk lastig toernooi'

Hoewel de VS bijzonder eenvoudig de groepsfase doorkwam - de ploeg won de drie wedstrijden met een doelsaldo van 18-0 - merkte Ellis dat haar ploeg een stuk meer moeite had met de tegenstanders in de knock-outfase. Spanje, Frankrijk en Engeland werden allemaal met 2-1 opzij gezet.

"Het niveau in het vrouwenvoetbal is echt sterk aan het stijgen", beweert Ellis. "Dit was voor ons een ongelooflijk lastig toernooi, want we moesten tegen de beste ploegen van de wereld spelen. Als je kijkt naar het niveau van het toernooi en de weg die we moesten bewandelen, was het best wel uitdagend."

"Na 2016 wist ik dat het elftal opnieuw opgebouwd moest worden. Dat was moeilijk. Maar als je op dit punt staat, zie je waar je het allemaal voor gedaan hebt. De buitenwacht weet nog niet eens een tiende van wat we hebben moeten doen. Mijn spelers hebben historie geschreven."