Shanice van de Sanden baalt ervan dat ze op het WK in Frankrijk niet haar beste spel heeft laten zien. De vleugelspeler van Oranje, die haar basisplaats verloor aan Lineth Beerensteyn, had moeite met alles wat over haar gezegd en geschreven werd.

"Ik denk dat de media in mijn kop zijn gaan zitten dit WK. Daar moet ik aan gaan werken richting een volgend toernooi", zegt Van de Sanden.

De 71-voudig international gaf in Frankrijk alleen tegen Kameroen een assist en scoorde niet. Door haar mindere vorm was er veel discussie over haar basisplaats, tot bondscoach Sarina Wiegman in de halve finale tegen Zweden besloot Van de Sanden op de bank te zetten. Ook in de met 2-0 verloren eindstrijd zondag tegen de Verenigde Staten moest ze het slechts doen met een invalbeurt.

"Ik volg niet alles wat er in de media over mij verschijnt, maar ik kan er niet omheen", vertelt Van de Sanden. "Na een wedstrijd word ik geïnterviewd en dan hoor ik wat er over me gezegd is. Maar goed, dat moet niet uitmaken. Het is gebeurd. Kop omhoog en doorgaan, dat is het enige wat ik kan doen."

'Ik weet dat ik beter kan'

Van de Sanden wil liever ook niet te zwaar tillen aan haar mindere prestaties in Frankrijk. "Ik weet dat ik beter kan, zoals iedereen in Nederland dat weet. Elke voetballer heeft weleens een mindere periode in zijn of haar carrière en bij mij gebeurt dat op een WK. Balen, maar het is niet anders."

De 27-jarige Utrechtse staat liever stil bij de goede prestaties van Oranje als team. "Op een toernooi moet je niet focussen op de negatieve dingen. Als ploeg hebben we het goed gedaan. We zijn tweede van de wereld, al wil een topsporter altijd de beste zijn. Zeker als je zo dichtbij bent."

Van de Sanden kwam zondag tegen de VS in de 73e minuut in het veld, toen de 2-0-eindstand al het scorebord stond in Parc Olympique Lyonnais. Maandag om 17.30 uur landt ze met de zilveren Oranje-selectie op Schiphol.