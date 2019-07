Jackie Groenen kon zondag na de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten (2-0) niet genieten van het zilver, al beseft ze dat Oranje trots mag zijn. De 24-jarige middenvelder kreeg zelfs complimenten van de Franse president Emmanuel Macron toen ze met tranen in haar ogen bij de prijsuitreiking stond.

"Hij zei dat ik een geweldig toernooi heb gespeeld", vertelde Groenen, die daar niet te veel waarde aan wilde hechten. "Het was een mooi WK, maar als je in de finale staat, dan wil je winnen. Ik ben nu vooral teleurgesteld."

Macron was niet de enige hoogwaardigheidsbekleder die Oranje toesprak. Koning Willem-Alexander was na afloop nog even in de kleedkamer van Nederland in het Parc Olympique Lyonnais.

"De koning vertelde dat hij blij was met ons en dat we het hele land trots hebben gemaakt. Of ik zelf ook trots ben? Nee, dat ben ik vanaf morgen pas. Nu lukt dat nog niet. Ik kan ook nog niet naar mijn zilveren medaille kijken."

'De VS was constant op zoek naar een strafschop'

Groenen vindt het vooral lastig dat Oranje voor haar gevoel beter in de wedstrijd kwam toen de VS na een uur spelen een penalty kreeg en op een 1-0-voorsprong kwam. "We kregen steeds meer grip en voetbalden beter onder de druk. Ongelukkig dat juist op dat moment de strafschop gegeven werd."

Het was Stefanie van der Gragt die de penalty veroorzaakte doordat ze net te laat was in een duel en de Amerikaanse spits Alex Morgan raakte. "Ik moet het nog terugzien, dus ik weet niet of het een terechte strafschop was. Ik weet wel dat de VS constant op zoek was naar een penalty en met de VAR krijg je hem sneller", zei Groenen.

Het was Megan Rapinoe die de strafschop benutte, waarna Rose Lavelle acht minuten later de 2-0 maakte en zo de wedstrijd besliste. Het is de vierde keer dat de Amerikaanse vrouwen zich wereldkampioen mogen noemen, nadat ze in 1991,1999 en 2015 ook al de beste waren.