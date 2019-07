Megan Rapinoe komt woorden tekort na het veroveren van de wereldtitel met de Amerikaanse voetbalsters. De Verenigde Staten waren zondag in de WK-finale met 2-0 te sterk voor de Oranjevrouwen.

"Ik weet gewoon niet hoe ik me nu moet voelen. Dit is krankzinnig", jubelde de 34-jarige Rapinoe, die de openingstreffer maakte, na afloop van de finale in Lyon.

"We zijn een groep gekke vrouwen en dat maakt ons bijzonder. We weten niet wat opgeven is en zijn zo hecht. We doen alles om te winnen. Het is ook heerlijk dat al onze families en vrienden hier zijn. Ik weet gewoon niet hoe ik me nu moet voelen."

Rapinoe, die werd uitgeroepen tot speelster van het toernooi, weet hoe het komt dat de VS na 1991, 1999 en 2015 voor de vierde keer wereldkampioen is. "We leunden op onze ervaring. We hebben ongelooflijk lastige wedstrijden gespeeld en moesten met een hoop media-aandacht en druk omgaan", zei ze.

"Het dragen van die last en het geven van het goede voorbeeld door de ervaren speelsters aan de jongere speelsters zijn de redenen waarom we zo succesvol konden zijn. Er is geen enkele ploeg die meer getest is in de knock-outfase dan wij."

Megan Rapinoe werd uitgeroepen tot speelster van het toernooi. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen klaar voor volgende stap in gelijkheid'

Tijdens het WK haalde Rapinoe veel het nieuws vanwege kritiek op president Donald Trump én vanwege haar strijd voor gelijkheid in het vrouwen- en mannenvoetbal.

"Iedereen is er klaar voor om het gesprek aan te gaan en de volgende stap te zetten in de gelijkheid van vrouwen en mannen", zei ze na de finale nog maar eens over de toekomst van het vrouwenvoetbal.

"We moeten kijken naar hoe we evenementen in het vrouwenvoetbal wereldwijd kunnen promoten. Iedere speler op dit WK heeft bijgedragen aan de geweldige show die iedereen wilde."