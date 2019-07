Bondscoach Sarina Wiegman is na de verloren WK-finale met de Oranjevrouwen tegen de Verenigde Staten (2-0) teleurgesteld over het resultaat, maar vooral trots op haar ploeg.

Na een doelpuntloze eerste helft maakte topfavoriet Amerika in de tweede helft het verschil door treffers van Megan Rapinoe (strafschop) en Rose Lavelle. Nederland bood goed partij, maar kwam amper tot kansen.

"Tot de penalty kon het alle kanten op. Bij 0-0 weet je dat je nog kans hebt om te winnen. De penalty was een mokerslag. Daarna wilden we naar voren en dat ging ook wel, maar we leden slordig balverlies", zei Wiegman bij de NOS.

"We zijn enorm teleurgesteld, maar weten dat we er dichtbij zitten en moeten nu doorgroeien om Amerika de volgende keer wél te verslaan."

Wiegman is trots op de ontwikkeling die Oranje de laatste jaren heeft doorgemaakt. "In 2009 stonden we voor het eerst op een EK en in 2015 voor het eerst op een WK. Nu staan we in de finale. Dat is supergoed."

Sarina Wiegman. (Foto: ANP)

'Uiteindelijk goed met druk omgegaan'

Volgens Wiegman is het niet te onderschatten wat er tijdens WK allemaal op de Oranjevrouwen afkwam. De bondscoach moest de regerend Europees kampioen voorbereiden op de aandacht en druk.

"Zeker in het begin hebben we er heel erg aan moeten wennen. We hebben gesprekken gevoerd om elkaar te helpen, dat hoort erbij", zei ze. "Uiteindelijk zijn we er hartstikke goed mee omgegaan. Bij een WK is de druk nog veel groter dan bij een EK. Dat we dan zo presteren, is ongelooflijk knap."

Ondanks de verloren finale kan Oranje terugkijken op het beste WK ooit. Bij de enige eerdere deelname, vier jaar geleden in Canada, waren de achtste finales het eindstation.