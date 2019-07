Stefanie van der Gragt kon er begrip voor opbrengen dat de bal in de WK-finale op de stip ging. De verdediger tikte de Amerikaanse spits Alex Morgan aan, waarna de arbiter op aanraden van de VAR een strafschop gaf.

Van der Gragt werd naar eigen zeggen verrast toen de bal na een uur spelen van richting werd veranderd. Ze stak haar been in de lucht, maar raakte in plaats van de bal, het lijf van Morgan.

De Amerikaanse ging gretig naar de grond. De arbiter gaf in eerste instantie een hoekschop, maar de bal ging na bestudering van de beelden op de stip.

"Ik heb haar nooit gezien", zei de verdediger van FC Barcelona tegen de NOS. "Ik wil de bal wegschieten, maar die mis ik. Ik raak haar wel, maar helemaal niet hard. Als zij zeggen dat het een penalty is, is het een penalty. Ze doet het heel slim."

'De 2-0 viel helaas snel'

Megan Rapinoe bleef vervolgens oog in oog met keeper Sari van Veenendaal koel, waardoor de Amerikaanse vrouwen na een uur op 1-0 kwamen. Ook daarna geloofde Van der Gragt nog in een stunt, maar dat bleek van korte duur.

"Na de 1-0 is het kop omhoog en verder gaan. We staan na de aftrap meteen op hun helft en weten druk uit te voeren. Helaas viel snel daarna de 2-0", zo verwees Van der Gragt naar het doelpunt van Rose Lavelle, die het duel negen minuten later in het voordeel van de titelverdediger besliste.

Mede door het goede verdedigen van Van der Gragt wist Oranje de score in de tweede helft beperkt te houden. "We gaven ruimte weg omdat we met drie achterin gingen spelen. Ik kon op het laatst niet meer, maar je geeft alles voor je team in zo'n finale. Uiteindelijk moeten we trots zijn, want we worden tweede op pas ons tweede WK."